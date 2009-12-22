Тимошенко розповіла про свої плани на Новорічну ніч

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО планує зустрічати Новий рік зі своєю родиною на Майдані Незалежності в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час прямої телефонної лінії з читачами газети «Комсомольская правда в Украине».

«Новий рік – це родинне свято, але цей рік ми будемо з родиною зустрічати на Майдані», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава уряду переконана, що це буде надзвичайне свято, оскільки в цей день зберуться всі її однодумці.

На її думку, треба відновити всі ідеї, які були висловлені під час Майдану в 2004 році. «Я хочу, щоб усе це нарешті було відновлено у своєму статусі, щоб повернули добру славу тому, що відбувалося на тих майданах, щоб люди знову повірили, що вони недарма на тих майданах стояли», - пояснила Ю.ТИМОШЕНКО.