Тимошенко розповіла про своє спілкування з зятем

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО дуже любить і поважає свого зятя Шона.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО розповіла сьогодні, під час прямої телефонної лінії з читачами газети «Комсомольская правда в Украине».

Відповідаючи на запитання, чи розмовляє її зять українською мовою, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Мій зять тільки починає пісні українською співати. Якраз його пісня була про шахтарів, де він зробив дебют, заспівавши українською мовою. У нього непогано вийшло, і тому ми його всією родиною агітуємо, щоб він не тільки співав українською, але й почав розмовляти українською». Водночас, за її словами, її зять говорить українською «дякую», «добрий день» та інші прості слова. «Тобто справжній український зять», - усміхаючись, додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також розповіла, що її зять Шон, коли дзвонить до неї, розпочинає словами: «Мамо, добрий день, це твій синок». «Мені це дуже приємно, тому що він так м’яко це говорить, з таким невеликим акцентом. Я його дуже люблю і поважаю як людину, тому що у нього прекрасне серце справжнього чоловіка», - зазначила прем’єр.