Гриценко переконує суперників профінансувати єдиний екзит-пол

Вісім учасників президентських перегонів попередньо готові підтримати ідею кандидата на пост глави держави Анатолія ГРИЦЕНКА щодо фінансування Національного екзит-полу.

Як повідомляє прес-служба кандидата, про це А.ГРИЦЕНКО заявив сьогодні у Сумах в інтерв’ю журналістам.

За його словами, зараз тривають переговори між кандидатами, і деякі з них вже висловили свою попередню згоду на участь у фінансуванні єдиного екзит-полу. Це Інна БОГОСЛОВСЬКА, Михайло БРОДСЬКИЙ, Сергій РАТУШНЯК, Людмила СУПРУН, Сергій ТІГІПКО, Олег ТЯГНИБОК та Арсеній ЯЦЕНЮК.

При цьому А.ГРИЦЕНКО підкреслив, що переконує учасників виборів спільно профінансувати такий екзит-пол зі своїх виборчих фондів, адже це забезпечить максимальну прозорість процесу. За словами кандидата, соціологам для проведення національного екзит-полу необхідно 500 тис. грн.

«Проведення екзит-полу – це важливий етап контрою достовірності результатів волевиявлення громадян, - зазначив А.ГРИЦЕНКО. - Вже о 20-й годині, одразу після закриття виборчих дільниць, провідні соціологічні служби країни зможуть оприлюднити результати екзит-полу».

На думку кандидата, це буде «сильним стримуючим фактором для тих, хто виношує плани адміністративного впливу на процес підрахунку голосів».

А.ГРИЦЕНКО також нагадав, що результати екзит-полів за підсумками попередніх виборів були максимально наближені до реальних результатів, тобто відображають дійсну картину волевиявлення громадян.

Окремо А.ГРИЦЕНКО наголосив на важливості проведення єдиного екзит-полу за участю тих соціологічних служб, які використовують визнані на міжнародному рівні методики проведення соціологічних досліджень та оприлюднення їх результатів. Він пропонує іншим кандидатам на пост Президента підтримати той національний екзит-пол, який проводитимуть Фонд демократичних ініціатив, Київський міжнародний інститут соціології та Центр Разумкова і виступає категорично проти залучення до цього іноземних організацій.

Нагадаємо, що А.ГРИЦЕНКО ще 8 грудня вперше звернувся до всіх кандидатів на пост Президента з пропозицією спільно організувати екзит-пол, зазначивши, що це дозволить унеможливити фальсифікацію результатів голосування.