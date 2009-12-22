Янукович заявляє, що захистити перемогу йому допоможе «антимайдан»

Лідер Партії регіонів, кандидат на пост Президента України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Партія регіонів зможе захистити його перемогу на президентських виборах за допомогою програми «антимайдан».

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні у прямому ефірі Луганського телебачення в рамках своєї робочої поїздки в цей регіон.

Відповідаючи на запитання жителів Луганської області, чи непокоїть Партію регіонів можливість виникнення другого Майдану, як це було під час виборів Президента у 2004-2005 роках, В.ЯНУКОВИЧ наголосив: «Майдан нас не лякає, у нас є своя програма - «антимайдан».

Він пояснив, що у разі необхідності Партія регіонів має можливість закликати людей до Києва з усіх регіонів України, щоб захистити результати волевиявлення громадян.

«І зробимо їм такий Майдан, який вони запам’ятають надовго», - наголосив кандидат у президенти.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, він не допустить, щоб у його виборців забрали перемогу.

«Ми будемо відповідати гідно», - підкреслив він.