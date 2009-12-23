Тимошенко лишилася під номером 13

Вищий адміністративний суд України залишив у силі постанову Центральної виборчої комісії, якою у виборчому бюлетені була введена нумерація кандидатів у президенти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам заступник голови ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА.

«Ми ще повного тексту не маємо, але є повідомлення, що суд вже прийняв (рішення)», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня ЦВК затвердила форму та текст виборчого бюлетеня.

Своїм рішенням ЦВК, серед іншого, встановила, що перелік кандидатів на пост Президента України у виборчому бюлетені повинен бути розташований за алфавітом, а також кандидати мають бути пронумеровані.

22 грудня заступник голови ЦВК Ж.УСЕНКО-ЧОРНА повідомила, що кандидат на пост Президента України Людмила СУПРУН оскаржила у Київському апеляційному адміністративному суді рішення ЦВК щодо введення у виборчих бюлетенях нумерації кандидатів у президенти.

За її словами, Л.СУПРУН оскаржила рішення ЦВК у зв’язку з тим, що законом не передбачена нумерація у виборчому бюлетені прізвищ кандидатів на пост Президента.

За позовом Л.СУПРУН Київський апеляційний адмінсуд 18 грудня зобов’язав ЦВК внести зміни до постанови про затвердження форми та змісту виборчих бюлетенів і відмінити нумерацію прізвищ кандидатів.

ЦВК оскаржила у ВАСУ рішення Київського апеляційного адмінсуду.

Також вона зазначила, що рішення суду затримує друк виборчих бюлетенів на поліграфічному комбінаті «Україна», тому що у зв’язку із судовим розглядом ЦВК не може подати на поліграфкомбінат зразки бюлетенів.

Технологічний процес виготовлення бюлетенів становить 22 дні.

Як повідомляв УНІАН, ЦВК за результатами жеребкування затвердила місця кандидатіву президенти у виборчому бюлетені. Згідно з затвердженим ЦВК текстом у бюлетені під номером 1 буде кандидат у президенти України Інна БОГОСЛОВСЬКА, далі у бюлетені кандидати у президенти будуть розташовані у такому порядку: №2 – Михайло БРОДСЬКИЙ, №3 – Анатолій ГРИЦЕНКО, №4 – Юрій КОСТЕНКО, №5 – Володимир ЛИТВИН, №6 – Олександр МОРОЗ, №7 – Олександр ПАБАТ, №8 – Василь ПРОТИВСІХ, №9 – Василь РАТУШНЯК, №10 – Олег РЯБОКОНЬ, №11 – Петро СИМОНЕНКО, №12 – Людмила СУПРУН, №13 - Юлія ТИМОШЕНКО, №14 – Сергій ТІГІПКО, №15 – Олег ТЯГНИБОК, №16 – Віктор ЮЩЕНКО, №17 – Віктор ЯНУКОВИЧ, №18 – Арсеній ЯЦЕНЮК.

Через день Тимошенко заявила, що не схильна перебільшувати роль цієї цифри у своєму політичному житті. «До речі, Ісус Христос і 12 апостолів - теж цифра 13. Я думаю, що це дуже сильна цифра», - додала кандидат.