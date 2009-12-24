Ющенко здивований рішенням ВР піти на канікули
Ключове слово "бюджет"
Президент України Віктор ЮЩЕНКО здивований рішенням парламенту піти на канікули, не ухваливши державний бюджет на наступний рік.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю Кримській обласній державній телерадіокомпанії.
В.ЮЩЕНКО вважає, що парламент не ухвалив держбюджет на 2010 рік з провини коаліції.
«Це не Верховна Рада не прийняла бюджет, це не прийняла більшість, яку очолює ТИМОШЕНКО. Тому що за порядок денний у Верховній Раді відповідають, дякувати Богу, не комуністи, а відповідають ті, хто називає себе більшістю», - зауважив Президент.
Він підкреслив, що за останні 18 років Україна ще не бачила такого безладу в питаннях, що належать до компетенції прем’єр-міністра.
«В парламенті України, я хочу заявити це офіційно, немає проекту бюджету на 2010 рік, поданого прем’єр-міністром», - зауважив В.ЮЩЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні народні депутати внесли зміни до календарного плану роботи п’ятої сесії, згідно з якими 24 та 25 грудня ВР не працюватиме в пленарному режимі.
Передбачається, що найближче засідання парламенту відбудеться згідно з календарним планом 19 січня 2010 року.