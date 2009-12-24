Ющенко сьогодні буде на Дніпропетровщині

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Дніпропетровської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, планується, що В.ЮЩЕНКО під час поїздки ознайомиться з умовами роботи Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім.І.Мечникова, зокрема візьме участь у відкритті консультативної поліклініки та проведе зустріч з медичним персоналом лікарні.

Також Президент ознайомиться із роботою ДП «Дніпропетровського науково-виробничого комплексу «Електровозобудування».