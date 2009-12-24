Донбас має перестати бути "удільним князівством" - заява

Припинити практику використання Луганської області як феодальної вотчини "тих, хто давно перервав зв`язок з регіоном", вважають своєю основною метою активісти народної ініціативи "Новий Донбас".

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили під час прес-конференції у Луганську.

"Необхідно терміново змінювати ситуацію. Луганську область використовують як дійну корову. З неї викачують ресурси, не залишаючи в регіоні ні копійки. Через 5 років у нас не залишиться жодної нормальної лікарні, жодної нормальної дороги, жодної нормальної школи. І у всьому цьому винуваті ми - ті, хто дозволив це зробити зі своїм рідним краєм", - заявив активіст ініціативи Артем САЛІХОВ.

На думку ще одного активіста "Нового Донбасу" Павла ЗВЄРЄВА, місцева влада боїться змін. Саме цим він пояснив те, що місцева влада під приводом карантину відмовила їм у наданні дозволу на проведення презентації ініціативи у приміщенні обласного драматичного театру.

"Сьогодні в Донбасі існують два види законів. Один закон для нас - простих людей, а другий - для влади. Дія карантину не торкнулася візиту лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА, якому місцеві чиновники дозволили проведення всіх запланованих заходів", - зазначив П.ЗВЄРЄВ.

"Ми усі родом з Луганської області. Це наш рідний дім і нам потрібно навести в ньому порядок самостійно. Ніхто не зробить це за нас - ні політики з Києва, ні олігархи з Донецька", - заявив активіст народної ініціативи "Новий Донбас" Олександр ХОЛОПОВ.

За словами А.САЛІХОВА, Донбас має перестати бути "удільним князівством" тих, хто насправді вже давно порвав зв`язок з регіоном".

"Ті, хто сьогодні говорить про благополуччя Донбасу, давно забули, як виглядають терикони і наші дороги. Вони приїжджають сюди або забрати данину, або пообіцяти нам, що все залишиться так як є. Вони зацікавлені у тому, щоб у нас було погано. Тому що тільки так вони зможуть керувати нами і зберегти своє "феодальне" право на цей регіон", - заявив він.

Активісти ініціативи "Новий Донбас" закликали всіх, кому не байдужий свій край, приєднуватися до цієї ініціативи і взяти активну участь у формуванні програми "Новий Донбас" для наступного впровадження її в життя.