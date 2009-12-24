Янукович знає, чому Тимошенко не фінансує вибори: «вона боїться»

Лідер Партії регіонів, кандидат на пост Президента України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО несе персональну відповідальність за неналежне фінансування визначених законодавством потреб Центральної виборчої комісії для організації і проведення виборів глави держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні в м. Переяслав-Хмельницький Київської області, перебуваючи з робочою поїздкою .

Політик вкотре наголосив, що «ТИМОШЕНКО має велике бажання керувати державним бюджетом в ручному режимі».

«Точка зору платників податків, 46 млн. українських громадян її не цікавить. Вона на своє розуміння з урахуванням неекономічної і соціальної ситуації – тому що люди бідні і їм необхідно допомагати – сьогодні використовує ці державні кошти на власні політичні цілі», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Він також наголосив, що на сьогодні актуально постало питання також і власної відповідальності Ю.ТИМОШЕНКО за фінансування президентської виборчої кампанії.

«І коли вона каже, що її хтось боїться – нехай дасть відповідь, чому вона не фінансує ці вибори. Вона боїться їх профінансувати», - наголосив кандидат у Президенти, зауваживши, що ці бюджетні кошти не є особистою власністю прем’єр-міністра, адже вони належать усьому українському народу.

Він також зазначив, що учорашня постанова ЦВК, в якій ідеться про незадовільний рівень фінансування для організації і проведення виборів Президента, є цілком справедливою.

За словами політика, вимоги чинного законодавства примусять Ю.ТИМОШЕНКО виплатити ЦВК необхідні кошти для своєчасного проведення прозорих і чесних виборів.