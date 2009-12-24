ЄЦ пропонує ліквідувати Укравтодор

Партія “Єдиний Центр” вважає ліквідацію компанії “Укравтодор” першим кроком у боротьбі з корупцією при будівництві доріг.

Про це УНІАН повідомила прес-служба партії.

«Ліквідація «Укравтодору» має стати першим кроком у боротьбі з корупцією, зловживаннями, «відкатами» при будівництві доріг. Наша держава не може собі дозволити прокладати один кілометр дороги майже за 100 млн. гривень. Таких цін немає ніде – ні в Європі, ні в США. Хоча рівень зарплат будівельників там в рази вищий, а отже і собівартість будівництва – більша», – заявив один з лідерів ЄЦ, народний депутат Василь ПЕТЬОВКА.

Політик зауважив, що більшість країн, у тому числі й колишнього СРСР, давно відмовилися від практики утримання держструктури, яка монопольно ремонтує та прокладає дороги. «У світі проводяться відкриті тендери, на яких і визначається, хто збудує дорогу з оптимальним співвідношенням ціни та якості. Так робить, наприклад, сусідня Польща, яка за останні роки перетворилася на найбільшого замовника будівництва доріг у Європі. У тендерах на прокладання польських доріг беруть участь компанії з Азії та Європи. Результат – якісні магістралі за оптимальними цінами», - наголосив представник “Єдиного Центру”.

Народний депутат переконаний, що нормальні дороги за обґрунтовану ціну можна будувати і в України. «Так, кілометр автомагістралі Київ - Чоп обійшовся державі у 21,9 млн. грн. Пояснюється це тим, що дорога будується за позичені кошти, а міжнародні структури ЄБРР та МБРР, які надали позику, контролюють використання кожної гривні. Тому й виходить, що вартість 1 км. міжнародного транспортного коридору майже в 5 разів нижча від вартості «двополоски» міжрайонного значення», - сказав В.ПЕТЬОВКА.

Народний депутат зазначив, що основна проблема українських доріг – це не відсутність фінансування, а неефективне використання коштів. «Питання ремонту та будівництва доріг державного значення потрібно віддати в управління профільному міністерству. Дорогами місцевого значення повинна опікуватися місцева влада. Виконавці робіт мають визначатися виключно за результатами відкритого тендеру. Лише тоді в Україні з’являться нормальні дороги, а державні кошти не йтимуть у кишені корупціонерів», - заявив В.ПЕТЬОВКА.