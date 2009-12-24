Давидовичу цікаво, що робитиме держава о восьмій ранку другого січня

Колишній голова Центральної виборчої комісії, «нашоукраїнець» Ярослав ДАВИДОВИЧ висловив стурбованість недостатнім фінансуванням виборів в Україні.

Про це повідомляє офіційний сайт кандидата на пост Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Зокрема, Я.ДАВИДОВИЧ заявив, що на сьогодні вибори профінансовані лише на 0,6 відсотка. «Викликає велику тривогу стан фінансування виборів, адже їх можна фінансувати лише за умови прийняття бюджету 2010 року, в якому окремим рядком буде прописане виділення коштів на ці цілі. Так, як це робилося раніше – з резервного фонду, з лівої кишені, з правої – уже не пройде», - наголосив Я.ДАВИДОВИЧ.

Він попередив: “невідомо, що буде робити держава о восьмій ранку другого січня”.

Я.ДАВИДОВИЧ також розкритикував існуючий закон про вибори президента і наголосив на необхідності внесення змін до нього. Він нагадав, що 24 липня, коли БЮТ і ПР голосували за закон про вибори, їх попереджали, що потім вони будуть кусати лікті. «Лікті зараз кусає БЮТ, а завтра кусатиме лікті всі Україна», - сказав екс-голова ЦВК.

Він також нагадав, що міжнародні інституції засудили прийнятий закон за утиски прав громадян, зокрема обурився тим, що на дільниці не допускатимуть представників громадських організацій.

Крім того, Я.ДАВИДОВИЧ зауважив, що до нинішнього складу ЦВК є низка претензій, зокрема щодо призначення голів окружних комісій.