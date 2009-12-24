Противсіх просить у Медведєва шмат землі на Колимі

Кандидат на пост Президента України Василь ПРОТИВСІХ та учасники Всеукраїнського громадського руху «ПРОТИ ВСІХ» провели акцію протесту біля Посольства Російської Федерації в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, в ході акції передбачалося передання керівництву РФ тексту угоди “між Президентом Російської Федерації Д.А.МЕДВЕДЄВИМ і Президентом України В.В.ПРОТИВСІХ”.

У тексті угоди, зокрема, зазначається: “Оскільки Російська Федерація орендує в Україні у Севастополі ділянку землі для розміщення Чорноморського флоту, у відповідь РФ бере на себе зобов’язання надати Україні у довгострокову оренду на 99 років таку ж ділянку Колимського півострова для організації там спецприймальника і поселення для вислання усіх корупціонерів, хабарників, бандитів, які дискредитували державну владу в Україні”.

“Ця угода адресована Президенту Росії Дмитру МЕДВЕДЄВУ. Ми хочемо, щоб нам дали в оренду землі на Калимі, у Воркуті для наших оцих злодіїв, наших оцих крадіїв. І ми всі їх туди відправимо після 17 числа” (вибори Президента України заплановані на 17 січня 2010 року – УНІАН), - сказав В.ПРОТИВСІХ.

Як наголосив кандидат у президенти, «вони дурили цей народ і дурять. Я це спостерігаю дев’ятнадцять років, і більше це терпіти не можна. Всіх їх туди, у Воркуту. Візьмемо землю в оренду і хай там пробують вирощувати цукровий буряк, який вони загубили».

В.ПРОТИВСІХ уточнив, що ця угода буде укладена після обрання його Президентом України.

Текст угоди так і не був переданий керівництву посольства. У майбутньому він буде надісланий поштою, відзначили організатори заходу.