У московському метро познімали подарунки Тимошенко

Московська влада провела реконструкцію входів до метро на Пушкінській площі російської столиці.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, під час ремонту було замінено мармурові панно над входом в підземку, подаровані місту у 1997 році корпорацією "Єдині енергетичні системи України" (ЄЕСУ).

На мармуровому мозаїчному панно було зображено види Москви початку минулого століття. Панно були розміщені над входом на станції метро "Пушкінська" і "Тверська", що в центрі Москви. Під зображенням було написано: "850-річчю Москви. Єдині енергетичні системи України, Дніпропетровськ».

При цьому з семи входів до метро на Пушкінській площі нові панно одержали поки тільки три. Над іншими поки залишається порожнє місце.

Аналогічні мармурові панно від української сторони - від Банку «Слов`янський» (Дніпропетровськ), збереглися лише в підземному переході на перетині вулиць Тверська і В.Грузинська, що біля станції метро "Білоруська".

Ю.ТИМОШЕНКО в інтерв`ю «Парламентской газете» 19 березня 2005 року підтвердила факт подарунка. «Це справді був наш щирий подарунок, або, скажу скромніше, знак уваги і пошани до Москви і москвичів, до всіх громадян братської Росії. І мені дуже приємно, що цей знак зберігся і дотепер і привертає увагу», - сказала тоді вона.

Промислово-фінансову корпорацію «Єдині енергетичні системи України» Ю.ТИМОШЕНКО очолювала з листопада 1995-го по січень 1997 року.