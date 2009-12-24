Тимошенко: країна живе все більш стабільно, доходи бюджету зростають

Кандидат в Президенти, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що після президентських виборів не буде ніякого економічного краху, про який останнім часом говорять.

Про це вона заявила в інтерв`ю журналу «Фокус».

«Краху не буде. Країна живе все більш стабільно. Бюджет одержує все більше доходів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, після президентських виборів буде знято блокаду Національного банку, який влаштовував «фінансовий голодомор як для економіки, так і для урядових програм».

«І я думаю, що робота Кабміну плюс нормальне кредитування економіки, плюс позитивні тенденції у світі допоможуть нам не лише остаточно вийти з кризи, а й швидко зміцнити нашу економіку», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.