Добкін мріє про ще один термін

Міський голова Харкова Михайло ДОБКІН у черговий раз підтвердив намір балотуватися на виборах мера у травні 2010 року.

Як передає ІА "МІСТ-Харків",про це він сказав сьогодні під час прес-конференції.

"Щоб не залишатися в пам`яті харків`ян людиною, яка щось розпочала і не завершила, я проситиму городян обрати мене мером ще на одну каденцію. Тоді ми зможемо завершити реформи", - сказав М.ДОБКІН.

Коментуючи чутки про те, що він може стати головою Харківської обласної державної адміністрації у разі перемоги на президентських виборах Віктора ЯНУКОВИЧА, мер заявив, що "рекомендувати Президенту кандидатури губернатора не в його повноваженнях". "Це має робити прем`єр-міністр", - нагадав він.

Водночас М.ДОБКІН висловив думку, що головою Харківської ОДА має стати регіонал. Він навів як приклад ситуацію 2005-2006 рр., коли облрада намагалася висловити недовіру Арсену АВАКОВУ.

"Якщо харків`яни довірили всю повноту влади одній політичній силі, а губернатора призначать з діаметрально протилежного табору, то неминуче будуть суперечності", - сказав М.ДОБКІН, додавши, що особистої неприязні до А.АВАКОВУ у нього не було і немає.

"Ми не є друзями чи навіть товаришами. Ми по-різному дивимося на цей світ. Єдине, що нас об`єднує, – інтереси регіону. І зараз у нас – якщо не творча, то нормальна ділова співпраця. На мою думку, Харківська область тільки виграла", - вважає М.ДОБКІН.

На прохання назвати кілька потенційних кандидатур на посаду голови Харківської ОДА від Партії регіонів, М.ДОБКІН заявив: "Я можу назвати прізвища тих, кого там не буде… ШЕНЦЕВА (народного депутата України, голови Харківської обласної організації Партії регіонів Дмитра ШЕНЦЕВА - УНІАН), там не буде, якщо вас це цікавить".