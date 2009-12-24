У Києві презентували концепцію Програми «Новий Донбас»

Народний депутат України (БЮТ), голова парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА спільно з ініціативною групою «Новий Донбас» представили сьогодні в УНІАН концепцію Програми «Новий Донбас».

За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, через присутність у владі Луганської і Донецької областей представників одних і тих же політичних сил протягом багатьох років, ситуація майже в усіх економічних і соціальних галузях регіону приходить у занепад.

Депутат розповіла, що в концепції Програми «Новий Донбас» розроблені точки розвитку регіону, а також формування в ньому нової еліти. Так, концепція передбачає реструктуризацію вугільної галузі – підвищення безпеки праці, поліпшення соціального захисту, ліквідацію тіньового бізнесу, зокрема, боротьбу з корупцією в регіоні. Як зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА, сьогодні необхідно відмовитися від практики закриття шахт.

Також у концепції зазначені плани розвитку ЖКГ: пропонується надати жителям міст альтернативу у вигляді автономного опалення і зобов`язати містотвірні підприємства надавати надійне та економічне теплопостачання жителям.

Концепція програми також передбачає п`ять кроків на шляху до формування нової економіки Донбасу: реформування вуглепрому, створення конкурентоспроможних галузей, (металургія, хімічна промисловість), розвиток малого і середнього бізнесу, порятунок депресивних регіонів, інтенсифікація у сфері АПК (підвищення врожайності і родючості земель).

У соціальній сфері пропонується стимулювання нових виробництв, приватного малого бізнесу, підвищення рівня соціального забезпечення, вирішення екологічних проблем шляхом впровадження нових технологій, створення «інтелектуального банку нового Донбасу».

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