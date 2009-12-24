Ульянченко: бюджетний хаос заганяє країну у ще більшу кризу

У країні вже давно триває бюджетний хаос, який затягує Україну в ще глибшу яму фінансової кризи. Так вважає глава Секретаріату Президента Віра Ульянченко.

Як повідомляє офіційний сайт кандидата в президенти Ющенка, в інтерв`ю газеті «Вісті Придніпров’я» Ульянченко сказала: «За багато років незалежності Україна вперше має такі проблеми з бюджетом». Вона акцентувала, що «наполовину скоротилась будівельна галузь. 23% - падіння у промисловості. У нас навіть немає нормального Бюджетного кодексу, на основі якого мав би будуватися бюджет», - підкреслила Ульянченко.

«Уряд у 2009 році пішов на безпрецедентні рішення, заборонив себе критикувати та відкрито публікувати статистичні дані», - наголосила глава СП. Вона зауважила, що «бюджет країни не повинен бути «закритою касою» одного керівника-політика, який дбає лише про те, як зберегти владу, а не про благо для країни». «Це відлякує потенційних інвесторів як вітчизняних, так і зарубіжних», - каже нашоукраїнка.

Відповідаючи на запитання, як буде жити країна без бюджету на 2010 рік, вона сказала, що «ми житимемо на 1/12 спрогнозовану частину бюджету попереднього року, який, у свою чергу, спрогнозували з показників фінансового документа 2008 року». «Це заганяє країну в ще більшу кризу», - наголосила глава Секретаріату Президента.