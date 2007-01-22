Карасьов думає, що тепер буде ”ні риба - ні м`ясо, ні до села - ні до міста”

Рішення Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу про перспективу членства України в Європейському Союзі сприятиме зміні зовнішньої політики України і заміні міністра закордонних справ.

Така думку в ексклюзивному коментарі УНІАН висловив політолог Вадим КАРАСЬОВ, коментуючи сьогоднішні висновки Ради міністрів закордонних справ ЄС, що стосуються переговорів з Україною щодо тексту нової Посиленої угоди.

«Зміна акцентів і практичних кроків української політики по відношенню до Європи і європейської політики - по відношенню до України дасть можливість виробити концептуальну зміну зовнішньої політики і в результаті - заміну міністра закордонних справ. Персональний конфлікт між прем`єр-міністром ЯНУКОВИЧЕМ і міністром закордонних справ ТАРАСЮКОМ буде в цій ситуації вторинним», - сказав В.КАРАСЬОВ.

На його думку, рішення Ради міністрів закордонних справ ЄС означає, що Україна залишається в невизначеній перехідній зоні. «Формат, запропонований Євросоюзом Україні, - не то щоб так, не то щоб ні - означає, що фактично ЄС перекладає відповідальність за європейську інтеграцію на саму Україну, щоб політичні еліти самі розібралися у тому, що вони зможуть запропонувати Європі», - додав політолог.

«Європа не бачить серед українських політичних еліт групу, яка може продемонструвати не тільки бажання, але й запропонувати політичний ресурс для послідовної євроінтеграційної політики України, проінтеграційної європейської економічної політики», - припустив політолог.

В.КАРАСЬОВ вважає, що рішення Ради міністрів ЄС має преференційний характер для уряду Віктора ЯНУКОВИЧА. «Все віддано на відкуп політичній кон`юнктурі, і очевидно, що така стратегія ЄС, а точніше, повна відсутність такої стратегії, дає деякі преференції уряду ЯНУКОВИЧА і парламентській коаліції. Але це означає не позитивні преференції, які мають предметне вираження, а, швидше, негативні преференції, які полягають в наданні уряду і антикризовій коаліції повної свободи дій», - пояснив він.

«Тривалий час ми матимемо не євроінтеграцію, а євроорієнтацію, тобто Європа як орієнтир. Але реальний рух йтиме своїм дрейфом – ні туди і ні сюди, ні риба - ні м`ясо, ні до села - ні до міста», - резюмував В.КАРАСЬОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Рада міністрів закордонних справ ЄС прийняла висновки, що стосуються переговорів з Україною про підписання нової Посиленої угоди.

У своєму документі Рада міністрів ЄС вирішила, що нова Посилена угода не повинна передбачати ніякого майбутнього розвитку двосторонніх відносин. Це означатиме, що в угоді, з одного боку, не буде положення про можливість членства України в ЄС, але, з іншого боку, не буде положення і про неможливість такого членства.

Водночас в документі наголошується, що ЄС визнав європейські прагнення України ще в 2005 році.

Крім того, у висновках записано, що ЄС продовжить надавати підтримку політичним і економічним реформам в Україні, спрямованим на посилення демократії, стабільності та прозорості в країні, і хоче посилити свої зобов`язання за цими напрямками в новій угоді.

Згідно з документом, нова угода має ставити за мету зближення відносин з Україною, економічну інтеграцію і політичну співпрацю.

Нова Посилена угода повинна замінити діючу в даний час Угоду про партнерство і співпрацю, дія якої завершується в 2007 році.