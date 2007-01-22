Погребінський: через 10 років Україна обжене всіх сусідів-членів ЄС

Рішення Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу про перспективу членства України в Європейському Союзі є витверезним чинником для тієї групи українських політиків, яких прийнято називати єврооптимістами і євроромантиками.

Таку думку в ексклюзивному коментарі УНІАН висловив політолог Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ, коментуючи сьогоднішні висновки Ради міністрів закордонних справ ЄС, що стосуються переговорів з Україною щодо тексту нової Посиленої угоди.

«Це рішення Ради міністрів ЄС не є приводом, щоб відміняти стратегічне завдання України для тих, хто його ставив. Це очікуване рішення, оскільки зрозуміло, що Євросоюз не готовий до розширення за рахунок вступу України через внутрішні й зовнішні причини. Не секрет, що деякі країни старої Європи критично сприйняли розширення Євросоюзу за рахунок Болгарії і Румунії», – сказав М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ.

На його думку, сьогоднішнє рішення Ради міністрів закордонних справ ЄС не позначиться на перспективі створення Зони вільної торгівлі з Євросоюзом. «Нинішній уряд – це прагматики, які шукають додаткових надходжень до бюджету і намагаються домовитися з партнерами на середньострокову перспективу. Риторика уряду про перспективу створення Зони вільної торгівлі з ЄС буде спокійною. Але зрозуміло, що ця мета швидко не буде досягнута», - додав він.

«Україна в ближчі 10 років прагнутиме використовувати свій транзитний потенціал і заробляти на риках Росії і країн СНД, щоб укріпити свої позиції. Тоді позиція України буде вигіднішою і на переговорах з ЄС», - припустив політолог.

М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ також звернув увагу на той факт, що вже зараз за обсягом реального ВВП Україна входить в двадцятку найбільш розвинених країн світу. «Ще 10 років - і Україна може обігнати Болгарію, Румунію, і навіть Польщу, Чехію і Угорщину, які є членами Євросоюзу. Тоді й позиції України на переговорах з ЄС будуть іншими», - підкреслив політолог.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Рада міністрів закордонних справ ЄС прийняла висновки, що стосуються переговорів з Україною про підписання нової Посиленої угоди.

У своєму документі Рада міністрів ЄС вирішила, що нова Посилена угода не повинна передбачати ніякого майбутнього розвитку двосторонніх відносин. Це означатиме, що в угоді, з одного боку, не буде положення про можливість членства України в ЄС, але, з іншого боку, не буде положення і про неможливість такого членства.

Водночас в документі наголошується, що ЄС визнав європейські прагнення України ще в 2005 році.

Крім того, у висновках записано про те, що ЄС продовжить надавати підтримку політичним і економічним реформам в Україні, направленим на посилення демократії, стабільності й прозорості в країні, і хоче посилити свої зобов`язання на цих напрямах в новій угоді.

Згідно з документом, нова угода повинна ставити за мету зближення відносин з Україною, економічну інтеграцію і політичну співпрацю.

Нова Посилена угода повинна замінити діючу в даний час Угоду про партнерство і співпрацю, дія якої закінчується в 2007 році.