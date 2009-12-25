Телеканал Сіті презентує власну версію передвиборчої мультиплікації

В останній день року телеканал “Сіті” презентує мультиплікаційний серіал власного виробництва «Усіх на дебати». Як повідомили УНІАН на телеканалі, унікальний мультиплікаційний проект вперше реалізує в Україні технологію 3D-анімації. Оригінальне 3D-мультиплікаційне телевізійне шоу поєднує традиції українського бурлеску, нових комп’ютерних технологій та реалій вітчизняного політичного життя. Проект створено творчою групою каналу “Сіті”.

“У шинку «Наші печінки», ідеться в прес-релізі, поширеному каналом, – ведучий Мойсей Котигорошко зібрав десятку провідників нібито-політиків України. У ток-шоу за участю таких собі Богослівської та Вітрянки, Мнущенка та Паценюка, Тягнивбока та Комуненка розгортаються псевдополітичні дебати про реалії та майбутнє нашої великої країни”. Загалом проект складається з 25 п’ятихвилинних серій. У політичному двобої зійдуться 10 провідних начебто-політиків країни. Арбітром їхніх суперечок, ідеться в прес-релізі, “виступатиме мультиплікаційний герой Мойсей Котигорошко”.

Прем’єра серіалу відбудеться 31 грудня о 21.30. Далі перший український 3D-анімаційний серіал можна буде дивитися 1 січня о 20.00, 4–8 та 11–15 січня о 10.00, 20.00, 22.05 та 15 січня о 21.10.