Ющенко доручить генпрокурору розслідувати "угоду з Януковичем"

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручить генеральному прокурору Олександру МЕДВЕДЬКУ терміново розслідувати факт появи у ЗМІ тексту угоди про нібито його домовленості з лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ .

Про це він сказав у програмі «Велика політика» на телеканалі «Інтер».

Президент назвав цей документ фальшивкою.

“Я ніколи не буду прем’єр-міністром у ЯНУКОВИЧА - запам’ятайте це”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

При цьому Президент підкреслив, що його не цікавлять подібні речі.

Водночас В.ЮЩЕНКО доручить генпрокурору перевірити, звідки колишній співробітник Секретаріату глави держави Ярослав КОЗАЧОК взяв цю інформацію.

«Порушено мої права, як кандидата, безперешкодно вести виборчу діяльність, тому що в обіг запускається брехня. Я дам доручення генеральному прокурору терміново розслідувати, знайти цього КОЗАЧКА, за штани привести його в Генеральну прокуратуру і хай покаже документи, на які він посилається», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він також наголосив, що заява Я.КОЗАЧКА є провокацією. «І якщо за цією провокацією виросте якийсь бублик чи якісь рожки, я не буду дуже здивований для чого це робиться», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні екс-керівник департаменту Секретаріату Президента України Ярослав КОЗАЧОК заявив, що лідер Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧ та чинний Президент України В.ЮЩЕНКО підписали конфіденційну угоду про взаємодію під час виборчої кампанії. Також він надав ЗМІ копію цієї угоди.

У Партії регіонів і Секретаріаті Президента спростували цю заяву.