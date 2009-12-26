Ющенко заробляв на виборчу кампанію 65 років?

Заява Президента України Віктора ЮЩЕНКА про те, що він формує виборчий фонд з власної зарплати, якщо порівнювати розміри фонду і торішну декларацію про доходи глави держави, - вкрай сумнівна, пише тижневик «Дзеркало тижня» (№ 51, 26 грудня 2009 року - 14 січня 2010 року).

Такого висновку дійшли журналісти видання, порівнявши дані про розміри передвиборчого фонду В.ЮЩЕНКА на його передвиборчому сайті і декларацію Президента про доходи за минулий рік.

Згідно з даними звіту, на поточний рахунок кандидата у президенти В.ЮЩЕНКА надійшло 32 млн. 678,700 тис. грн. З них вже використано 32,6 млн. грн.

Водночас минулого року, відзначає газета, сукупний дохід Президента становив 1 млн. 41,060 тис. грн., зокрема зарплата - 492,020 тис. грн. На банківському рахунку чинного глави держави було близько 3 млн. грн.

При цьому під час нещодавнього інтерв`ю на ДТРК «Крим» Президент заявив журналісту «Дзеркала тижня»: «Мій виборчий фонд задекларовано. Де я його узяв? Зі своєї зарплати», - нагадує видання.