Порошено запевняє, що власник "Аріани" нічого екіпажу не винен

Міністр закордонних справ Петро ПОРОШЕНКО спростовує повідомлення у ЗМІ про нібито заборгованість судновласника балкера “Аріана” перед екіпажем.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, усі необхідні виплати включно по грудень були зроблені ще минулого понеділка, що було підтверджено і членами екіпажу, і їхНІМИ родинами.

МЗС України та Посольство України у Греції проводять необхідні заходи із забезпечення соціальних прав українських моряків.

П.ПОРОШЕНКО спростовує повідомлення деяких засобів масової інформації, що на моряків здійснюється фінансовий тиск і що умовою завершення ними виконання умов контракту є розрахунки за перебування та за їх роботу.

Як заявив П.ПОРОШЕНКО, МЗС України має займатися також пріоритетним питанням соціального захисту моряків.

Міністр запевнив у готовності надавати повну, прозору і об’єктивну картину подій, що відбуваються з «Аріаною».

Також, за словами П.ПОРОШЕНКА, на сьогодні у піратському полоні на різних кораблях залишаються два громадянина України. МЗС проводить наполегливу роботу для того, щоб у найкоротшій термін забезпечити їхнє звільнення.