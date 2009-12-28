Яценюк: я ж не пальцем зроблений

Лідер "Фронту змін" Арсеній Яценюк заявив, що витратив на президентську кампанію близько 10 мільйонів доларів.

Про це він сказав в ефірі програми "Чорне та біле" на телеканалі ТВі.

"Кампанія - це неймовірно дорога штука. Ми витратили 30 мільйонів гривень. Плюс ще до початку кампанії близько 15 мільйонів гривень. Ми вже підбираємося під 10 мільйонів доларів", - зазначив Яценюк.

"Але є ще неоплачені речі. Треба кампанію завершити", - підкреслив він.

Крім того, коментуючи питання про те, що багато відомих політиків хотіли увійти до команди Яценюка, політик сказав: "Я вам можу назвати всі прізвища. Ви їх дуже добре знаєте. Але я не хочу ображати людей, тому що я зараз характеристику дам".

"Я ж не пальцем зроблений. Я не вчорашній. Вони поміняли по п`ять партій. Вони побачили, що у Яценюка росте рейтинг, давайте сядемо ще й Яценюку на шию", - підкреслив він.

Крім того, на зауваження про те, що Яценюку, можливо, варто було б залишитися працювати на якійсь зі своїх колишніх посад, політик відповів: "Це не мої посади. Це служіння державі. Ялюдина государя. Куди відправили, яке завдання поставили - я його виконаю".

Українська правда