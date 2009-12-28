Тимошенко обіцяє медикам доплату за стаж

Уряд з 1 січня 2010 року вводить доплату за стаж працівникам медичної галузі. Про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні під час зустрічі з трудовим колективом Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. І. Мечникова, повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.

"З 1 січня ми хочемо зробити ті кроки, які не робилися 18 років для системи охорони здоров`я. Зокрема, з нового року ми хочемо ввести доплату за стаж за вислугу років для працівників системи охорони здоров`я", - заявила глава уряду.

За її словами, така надбавка існує для працівників всіх галузей крім медиків.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що фонд зарплати для працівників медичної галузі буде збільшений приблизно на 23%, але для тих медиків, хто має більший стаж, доплати будуть значно суттєвішими.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що паралельно з наданням медичних послуг за рахунок Державного бюджету в Україні має бути введена ефективна система медичного страхування. За її словами, уряд у відповідному законопроекті передбачив зниження податків для роботодавців за умови оплати ними медичної страховки для своїх працівників та їх неповнолітніх дітей. Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що така система була введена на деяких підприємствах України і вона себе досить ефективно проявила.

Глава уряду також відзначила, що необхідно передбачити можливість часткової оплати медичної страховки за рахунок державних коштів для малозабезпечених громадян.

Прем`єр-міністра переконана, що необхідно відмінити комплексні закупки медикаментів: "Це ненормально, коли в центр закуповують і передають медикаменти вниз, але ніхто особливо не заглиблюється в те, які медикаменти потрібні, якої сертифікації і так далі".