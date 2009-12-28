Ющенко поїхав на Хортицю
11:14, 28 грудня 2009Політика
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У рамках робочого візиту у Запорізьку область
Президент відбув з робочою поїздкою до Запорізької області
Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з робочою поїздкою до Запорізької області.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, планується, що у Запоріжжі В.ЮЩЕНКО відвідає Хортицький навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр.
Також він зустрінеться зі студентами та викладачами Запорізького національного університету.
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