Відповідальним за Аріану призначили італійського контр-адмірала

Міністерство закордонних справ України опікується безпекою балкера „Аріана”, який 27 грудня після заправки пальним та завершення відповідних регламентних робіт вирушив до порту призначення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, на виконання доручення міністра закордонних справ України Петра ПОРОШЕНКА, від моменту звільнення “Аріани” МЗС спільно з дипломатичними місіями України у США та Великій Британії забезпечувало безпеку судна під час його стоянки на якорі та подальшого супроводу до безпечного району мореплавства.

Міністр доручив Посольству України в США звернутися до Міністерства оборони США, штабу ВМС США, та Держдепартаменту США щодо залучення американського фрегату “De Wert”, який здійснював патрулювання в районі стоянки “Аріани” для гарантування безпеки судна під час доставки пального, питної води, продуктів харчування, медикаментів.

В результаті конструктивних переговорів було досягнуто домовленості щодо забезпечення безпеки звільненого балкеру кораблем ВМС США. Американськими військовими також надавалася всебічна допомога українським морякам. На судно були доставлені продукти харчування, питна вода, медикаменти, пальне для роботи генераторів, а також була надана медична допомога членам екіпажу.

З метою забезпечення супроводу до безпечного району мореплавства, П.ПОРОШЕНКО доручив Посольству України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії забезпечити координацію дій з Оперативним штабом операції „Аталанта”. Згідно з повідомленням Штабу „Аталанти”, відповідальним за “Аріану” було призначено італійського контр-адмірала Джованні ГУМ’ЄРО, який знаходиться на судні “Etna”.

Завдяки дипломатичним зусиллям було забезпечено ескортування “Аріани” на відстань 60 миль та встановлено постійний безпосередній зв`язок капітана “Аріани” з командувачем супроводжуючого військового судна. На “Аріані” знаходиться група охоронців.

МЗС координує з судновласником “Аріани” питання доставки, в разі необхідності, резервного пального, оскільки внаслідок обростання корпусу водорослями може бути його перевитрата.

Міністр П.ПОРОШЕНКО особисто здійснює координацію дій дипломатичних представництв України в США, Великій Британії, Греції, Кенії для проведення комплексу заходів спрямованих на якнайшвидше повернення моряків на Батьківщину, наголосили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня 2009 року судно "Аріана" було звільнене після 8 місяців перебування в полоні у піратів Сомалі. У заручниках у піратів були 24 моряки. За звільнення «Аріани» та українських громадян судновласник заплатив викуп у розмірі 2,8 млн. дол.