Партія регіонів очолила всі райради Харкова

Представники Партії регіонів очолили всі дев’ять районних рад Харкова. Їх було обрано на перших сесіях районних рад нового скликання, які днями пройшли у місті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє інтернет-сайт Харківського обласного відділення Партії регіонів.

Головою Дзержинської районної ради Харкова обраний Валентин ДУЛУБ, Жовтневої – Семен ЄРОМЕЦЬКИЙ, Київської – Валерій КОНОНОВ, Комінтернівської – Микола БІЛОДІД, Ленінської – Анатолій НОМЕРОВСЬКИЙ, Московської – Леонід КОНОВАЛОВ, Орджонікідзевської – Володимир ГОЛОВКО, Фрунзенської – Тетяна ТОПЧІЙ, Червонозаводської – Микола ГНІДЕНКО.

У прес-службі обласного відділення Партії регіонів також повідомили, що незабаром завершиться процес обрання керівників рад у районних центрах Харківської області. За попередніми даними, на сьогодні представники Партії регіонів очолили більше половини районних рад в райцентрах Харківщини.