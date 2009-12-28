Яценюк заявляє, що йому пропонували продатися і Янукович, і Тимошенко

Яценюк заявляє, що не погодиться очолити уряд після президентських виборів

Кандидат на пост Президента України Арсеній ЯЦЕНЮК заявив, що не погодиться очолити уряд після виборів, хто б не зробив йому таку пропозицію.

Як повідомили УНІАН в прес-службі А.ЯЦЕНЮКА, про це він сказав у програмі “Чорне та біле” на телеканалі ТВі.

“Чітко скажу: ні до кого прем`єр-міністром не піду”, - зауважив А.ЯЦЕНЮК.

“Що таке до когось піти прем`єр-міністром? Це продати голоси людей. Це бути політичною повією. Я не буду розмінюватися на крісла”, - наголосив він.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що йде на вибори не заради отримання посади, а задля реалізації програми модернізації України “Новий курс”.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, він працюватиме над проходженням до парламенту партії “Фронт змін”.

Політик вважає, що в країні необхідно провести дострокові парламентські вибори. “На ці вибори я піду з партією. Не пройдемо - я дочекаюся наступних парламентських виборів 2012 року”, - додав він.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що поведе до Верховної Ради нових політиків. Він наголосив: “Я не збиратиму тих, хто вже сьогодні є в парламенті, які пройшли всю епопею політичних зрад в Україні, бо інакше вони прийдуть до мене і теж здадуть мене - навіть не сумнівайтеся”. При цьому він додав, що це “все вже бачив, це та причина, чому я сьогодні не є головою парламенту”. “Я не гратиму за їхніми правилами», - заявив кандидат у президенти.

А.ЯЦЕНЮК переконаний, що кандидат на пост глави держави повинен довести, що він може очолити країну. “Ти візьми свою вагу. Покажи, на що ти здатний. Побори, отримай пару десятків ударів, впади, навчися підніматися”, - зазначив він. На думку А.ЯЦЕНЮКА, “тоді ти політик, а інакше ти - «казковий персонаж»: на бордах, в роликах, ще десь”.

Він наголосив, що боротиметься за пост Президента України.

При цьому А.ЯЦЕНЮК зазначив, що йому “найпростіше було б домовитися з ТИМОШЕНКО чи ЯНУКОВИЧЕМ”, зазначивши, що пропозиції від цих кандидатів “надходили, зокрема й три місяці тому”. “У них є різні люди, які ходять, якісь доручення виконують від їхнього імені: давай, будеш в нашій пачці, в нашому кошику, ще одним красенем... Тобто продайся”, - зазначив він. При цьому А.ЯЦЕНЮК наголосив: “Я ще раз кажу: я не продаюся”. “Я не об`єднуватимуся заради того, щоб свою “п`яту точку” посадити в якесь крісло. Не це мета мого життя”, - наголосив він.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що в нього є чітке бачення, як країна повинна розвиватися, “точніше, як взагалі її спершу врятувати, потім поставити на рейки, а потім почати розвивати”. Він підкреслив, що реалізовуватиме програму “Новий курс”. “Я її збираюся реалізовувати все своє життя. Усі, хто підтримують цю програму, - ставайте поруч, я всім простягну руку”, - додав кандидат у президенти.