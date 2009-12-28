Кріль знає, що ВР повинна покласти країні під ялинку

Голова партії “Єдиний центр”, народний депутат України Ігор КРІЛЬ переконаний, що позачергове засідання Верховної Ради України доцільно проводити лише заради питань, які об’єднають парламент.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЄЦ, за словами І.КРІЛЯ, зараз серед таких питань можна назвати прийняття змін до закону про вибори Президента, бюджет на 2010 рік та запровадження відкритих списків на місцевих виборах.

“Засідання з іншим порядком денним приречене на провал», - вважає політик.

При цьому І.КРІЛЬ нагадав, що минулого року парламент вже демонстрував, що таке важливе питання, як прийняття бюджету може його об’єднати. «Це була та ж Верховна Рада, той же уряд і та ж опозиція. Вони спромоглися в останній сесійний день року покласти під ялинку для всієї країни новий бюджет. Можливо, якість цього документа викликала певні сумніви, але це краще, ніж нічого. Принаймні, країна увійшла в перший кризовий рік з головним кошторисом», - наголосив І.КРІЛЬ.

Він також впевнений в тому, що якщо уряд врахує зауваження та подасть проект бюджету на розгляд парламенту – депутати можуть перервати свій відпочинок, адже більшість фракцій заявили про готовність активно включитися в роботу над головним кошторисом. Така ж ситуація, за словами І.КРІЛЯ, з внесенням змін до закону про вибори Президента. “Всі кандидати бояться фальсифікацій на користь опонентів, тому з готовністю можуть підтримати зміни до цього закону. Ще простіше мало б бути із запровадженням відкритих списків на місцевих виборах. Лідери більшості парламентських фракцій неодноразово заявляли про потребу зміни системи виборів на місцях”, - заявив він.

Голова ЄЦ нагадав, що “у 2009 році платники податків витратили 16 млн. грн. на проведення позачергових засідань ВРУ, проте більшість з них були без результативними”. Тому, зазначив І.КРІЛЬ, якщо є потреба проведення такого засідання парламенту, то його підсумком має стати вирішення справді важливих питань.

Як повідомляв УНІАН, ВР 23 грудня прийняла рішення піти на канікули до 19 січня 2010 р. При цьому бюджет на наступний рік депутати не ухвалили.