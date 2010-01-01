Тимошенко "продовжила" новорічну прикмету для себе на 5 років

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО зустрічала Новий рік на Майдані Незалежності в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО вийшла на сцену на Майдані приблизно о 23.48.

"Через декілька хвилин йтиме 2009 рік і наступатиме 2010 рік. Я переконана, що цей Новий рік буде набагато щедрішим для нас, набагато успішнішим, щасливішим. Я переконана, що ми все для цього зробимо", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, вітаючи всіх присутніх на Майдані.

Прем`єр вважає, що 2009 рік був не легким для країни через світову фінансову кризу, але незважаючи на це, рік відзначений великими досягненнями. "Незважаючи на такі важкі виклики, на складнощі, кожен з вас був найліпшим для своєї власній державі. Кожен з вас прожив цей важкий шлях впевнено і надійно. Кожне підприємство працювало на результат. Я хочу подякувати всім вам за те, що ви витримали випробування й вийшли переможцями", - вважає вона.

Зокрема, за її словами, в 2009 році в Україні народилося найбільша кількість дітей, ніж за всі роки Незалежності. "Це ваша спільна… наша спільна робота. Тому що коли в країні починають ставити рекорди по народженню українців, значить у нас дійсно все добро", - додала Ю.ТИМОШЕНКО.

"Я хочу, щоб ми зараз з цього Майдану передали надію, впевненість в наступному році. Сказавши те слово, яке об`єднує нас і яким ми пишаємося, це слово Україна!", - запропонувала прем’єр і Майдан її відповів, разом вимовивши "Україно!".

Ю.ТИМОШЕНКО побажала, щоб кожен день наступного року приносив щастя, впевненість, і саме головне – любов. "Любов - саме головне, що варто життя, це єдине, що творить всі наші шляхи", - впевнена прем’єр.

Після цих слів глава уряду запропонувала всім присутнім порахувати до трьох і після цього обняти один одного. Коли всі люди почали один одного обіймати, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: "Тепер зрозуміло, що наше життя стало трошечки світлішим, і тепер зрозуміло, що ми можемо бачити світ зовсім іншими щасливими очима".

Прем`єр, жартуючи, зізналася, що вірить у прикмети. "Коли ми з вами збираємося на Майдані, то є добре дуже прикмета – з ким зустрічаєш Новий рік на Майдані, з тим залишаєшся на 5 років, мінімум. Думаю, що ця добра прикмета обов’язково на цей раз виправдається", - прогнозує вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також запропонувала всім загадати спільне бажання щодо створення в Україні сильної європейської держави. "Ми все життя присвячуємо тільки однієї мрії. Я хочу, щоб зараз ми загадали спільне бажання – це сильна, красива, заможна, європейська країна, яка є справжньою перлиною в короні Європи! І на нас будуть рівнятися. І ми будемо з гордістю йти до європейської спільноти. Але ми для цього з вами попрацюємо", - зазначила вона.

Прем`єр нагадала, що у 2010 відбудуться вибори Президента України. " Наступний рік буде роком надії і дуже важливого вибору. Ми зараз трошечки вип`ємо шампанського, але на вибори ми з вами прийдемо тверезими, тому що обирати майбутнє країни потрібно тільки абсолютно тверезо і виважено", - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.