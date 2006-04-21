Черновецький буде офіційно представлений на посаді голови КМДА

Сьогодні о 15 годині керівництво держави офіційно представить Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО на посаді голови Київської міської державної адміністрації

Захід відбудеться у колонній залі КМДА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на початку засідання розширеної колегії КМДА перший заступник голови адміністрації Іван ФОМЕНКО. Учасники засідання також привітали новообраних двох голів районних рад столиці – голову Голосіївської райради Сергія САДОВОГО та голову Дніпровської райради Олександра СОТНИКОВА. За інформацією І.ФОМЕНКА, їх було обрано на вчорашніх сесіях районних рад.

Нагадаємо, 20 квітня глава держави своїм указом призначив на посаду голови КМДА Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, звільнивши з цієї посади Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА.