Набула чинності постанова уряду: на вибори дають майже мільярд

Набула чинності постанова Кабінету міністрів України "Про заходи щодо організації бюджетного процесу у 2010 році", якою виділено 969,6 мільйона гривень на фінансування заходів з підготовки і проведення чергових виборів Президента України.

Як повідомляє офіційний сайт прем’єр-міністра, кандидата у президенти Юлії ТИМОШЕНКО, при ухваленні цього рішення уряд урахував всі пропозиції Центральної виборчої комісії, - йдеться у постанові, підписаній прем`єр-міністром Ю.ТИМОШЕНКО.

Сайт нагадує, ще 23 грудня прем’єр заявила, що фінансування президентської кампанії здійснюється у відповідності до законодавства. "Фінансування виборів Президента відбувається і відбуватиметься строго за узгодженим з ЦВК графіком і буде профінансовано в повному обсязі", - запевнила прем`єр-міністр.