Ющенко каже, що Тимошенко володіє найбільшою офшорною компанією в Кіпрі

Серед найбільш важливих пріоритетів розвитку України Глава держави Віктор ЮЩЕНКО називає процес національного відродження, демократизацію країни та європейську інтеграцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні Президент заявив під час зустрічі з жителями міста Моршин Львівської області.

В.ЮЩЕНКО окремо наголосив на необхідності подальшої демократизації та розвитку свободи слова в Україні.

“Свобода слова – це те, що журналісти знають назву фірми чоловіка Юлії ТИМОШЕНКО, яку вона забула. Свобода слова – це є те, щоб журналісти знали, чи “Вареничну” тітки Юлії ТИМОШЕНКО у Дніпропетровську не протекціонує прем’єр-міністр, і чи є там парасолька. Оце свобода слова!”, - зауважив Президент у контексті характеристики кандидата у Президенти Ю.ТИМОШЕНКО, яка “володіє найбільшою офшорною компанією в Кіпрі – але не має навіть “Запорожця”.

Глава держави, звертаючись до мешканців Моршина, наголосив на тому, що, стоячи перед вибором на наступні 5 років, треба врахувати, якими пріоритетами розвитку країни керується майбутній Президент держави, а не “жити на бізнес чоловіка і вареники тітки”.

“У Києві на вареники не проживеш”, - наголосив В.ЮЩЕНКО, зазначивши, що такі дані випливають, коли проаналізувати декларацію Ю.ТИМОШЕНКО.