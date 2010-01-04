Московський і Київський патріархати не можуть поділити церкву

15:51, 04 січня 2010
Політика
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Інцидент у Вінницькій єпархії

Українська Православна Церква Московського патріархату та Українська Православна Церква Київського патріархату не можуть поділити Свято-Димитріївський храм, що у с. Велика Стадниця Вінницького району.

Як передає кореспондент УНІАН, конфлікт навколо храму стався 3 січня.

Для забезпечення порядку й недопущення сутичок на міжконфесійній основі 3 січня до храму прибули співробітники правоохоронних органів. У це день у храмі з благословення єпископа ОНУФРІЯ був зрізаний замок та проведено богослужіння представниками Київського патріархату на чолі із єпископом ОНУФРІЄМ.

«Взяли благословення у мене і я благословив, як керуючий єпархією, увійти в церкву місцевим прихожанам. Нас також підтримала Всеукраїнське об’єднання «Свобода», яке вболіває за помісну українську церкву. Я приїхав уже після 8 години і мене зустрічали прихожани у церкві», - розповів єпископ ОНУФРІЙ.

Він зазначив, що напередодні, 2 січня, разом із місцевими прихожанами вони приходили до розпорядника та просили ключі, показуючи документи, а також аргументуючи, що ключі утримуються неправомірно. «Було багато, безліч переконливих фактів і розпорядник ключів з ними погоджувався, просив прощення, але казав, що не може віддати ключі. А замок ми відремонтуємо, він уже куплений», - додав єпископ ОНУФРІЙ.

Він також розповів, що на Різдво служба у храмі відбуватиметься у звичайному режимі та не виключає, що у разі потреби, для захисту храму буде залучено правоохоронні органи.

«Ми увійшли у свій храм, в храм, у якому молилася 16 років громада Київського патріархату, а Московський патріархат тут не молиться вже з 1992 року. Якщо хтось посміє, то ми будемо звертатися до правоохоронних органів», - сказав єпископ ОНУФРІЙ.

У свою чергу вінницька єпархія УПЦ МП події 3 січня назвали «спробою церковного рейдерства, яке намагалися вчинити представники Київського патріархату на чолі зі своїм вінницьким керманичем єпископом ОНУФРІЄМ».

У Вінницькій єпархії УПЦ МП розповіли, що ще 17 грудня 2009 року громада храму Святого Димитрія Солунського с. Велика Стадниця Вінницького району разом зі своїм священиком Миколаєм СТРОКОМ вирішила повернутися в лоно Української Православної Церкви з розколу, в якому перебувала з 1993 року. Було проведено зібрання активу громади та зібрано понад 600 підписів селян про перехід до УПЦ МП.

Після звернення до Вінницької єпархії, а згодом і до Предстоятеля УПЦ МП Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України ВОЛОДИМИРА, о.Миколай СТРОК 24 грудня повернувся з Києва до своєї пастви священиком УПЦ МП. Він покаявся перед парафіянами за те, що разом з ними довгий час йшов хибним шляхом, перебуваючи в розколі і духовній ізоляції.

27 грудня до Стадниці прибули офіційні представники Вінницької єпархії УПЦ та призначили о. Миколая СТРОКА настоятелем храму Святого Димитрія Солунського. Потім був відправлений подячний молебень.

 

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