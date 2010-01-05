Українські високопосадовці полетіли в Оман за моряками з Аріани

За дорученням Президента України Віктора ЮЩЕНКА делегація на чолі із заступником глави Секретаріату Президента Андрієм ГОНЧАРУКОМ та головою Служби зовнішньої розвідки Миколою МАЛОМУЖЕМ відбула до оманського порту Салала – разом з делегацією спецрейсом українського літака повернуться на Батьківщину 24 моряки з судна «Аріана».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Звільнення українських моряків з піратського полону та їхнє повернення на Батьківщину стало можливим завдяки цілеспрямованій та системній роботі органів державної влади та іноземних партнерів, зазначається у повідомленні.

«Боротьба з морським піратством є одним із пріоритетів діяльності Президента та відповідних державних установ. Глава держави особисто здійснює керівництво спецслужбами України у ході проведення операцій щодо визволення з полону та повернення на Батьківщину суден», – наголосив А.ГОНЧАРУК.

«На виконання доручення Президента відповідні органи влади завершують підготовку законопроектів та інших нормативних актів, які закладуть правову основу для приєднання України до військово-морської операції Євросоюзу «Аталанта» з протидії піратству біля узбережжя Сомалі», – відзначив М.МАЛОМУЖ.

Керівник СЗР також додав, що причетними відомствами, крім того, опрацьовуються інші заходи з метою забезпечення фізичної безпеки українських торгових суден та громадян України, зайнятих у сфері міжнародного морського судноплавства.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня 2009 року судно "Аріана" було звільнене після 8 місяців перебування у полоні сомалійських піратів. У заручниках перебували 24 моряки. За звільнення «Аріани» та українських громадян судновласник заплатив викуп у розмірі 2,8 млн. дол.

3 січня 2010 року “Аріана” стала на рейді у порту Салала Султанату Оман.

Як повідомляла Служба зовнішньої розвідки, екіпаж «Аріани» орієнтовно має прибути літаком до Одеси 6 січня.