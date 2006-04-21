Черновецького в Київраді підтримують вже на 10 депутатів більше

Київський міський голова і голова Київської міської державної адміністрації Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що його підтримують в Київраді вже 75 депутатів.

Про це він сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам.

«Вже сьогодні 75 депутатів мене підтримують. Не 65», - сказав він, зазначивши, що це підтримка чисто ситуативна. «Всім доведеться працювати. Я - за могутню опозицію, чим вона більше, тим краще», - наголосив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. При цьому він також зазначив, що він за ту опозицію, яка висловлюватиме конструктивні пропозиції, а не за ту, яка буде орієнтована на нього особисто як на людину. «Це бандитська опозиція», - сказав він.