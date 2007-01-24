Рудьковський: Ющенко перетворився на туркменбаші

Міністр транспорту і зв`язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ стверджує, що Секретаріат Президента здійснює ручний режим керування СБУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам, коментуючи проведення відносно нього службового розслідування за фактом відвідин України представниками туркменської опозиції.

М.РУДЬКОВСЬКИЙ повідомив, що, за його інформацією, глава Секретаріату Віктор БАЛОГА офіційно звернувся до СБУ з дорученням порушити кримінальну справу відносно міністра транспорту і зв`язку.

«У ручному режимі керує СБУ. БАЛОГА підписує доручення на Службу безпеки відкрити кримінальну справу щодо РУДЬКОВСЬКОГО», - сказав міністр. При цьому він відзначив, що якщо пропозиції Президента стосувалися проведення службового розслідування, то Секретаріат Президента вже інкримінує міністру кримінальну справу. «Тут вам доручення на розслідування, а тут вже вирок суду. Такого навіть КУЧМА не робив. Я здивований, що ЮЩЕНКО за рік з демократа перетворився на туркменбаші», - сказав М.РУДЬКОВСЬКИЙ.