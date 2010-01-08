Литвин: потужна Україна – це плюс для Росії, і навпаки

Кандидат у президенти, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН пропонує оголосити 8 січня Днем українсько-російської дружби.

Про це він заявив сьогодні у Криму, повідомили УНІАН у прес-службі В.ЛИТВИНА.

«Підставою для державного свята є те, що 8 січня – день Переяславської ради 1654 року», – сказав В.ЛИТВИН.

На його думку, Богдан Хмельницький був історичною особою, яка діяла «відповідно до викликів епохи, і повинна служити прикладом державного будівництва і сьогодні». Тому, на думку спікера, як в історичному минулому, так і сьогодні в Україні потрібні особи, здатні не розділяти, а об`єднувати людей, вести за собою, бути моральним авторитетом.

В.ЛИТВИН у черговий раз підкреслив, що дружні відносини з країнами-сусідами є основою нормального розвитку будь-якої країни.

«Для України, зокрема, дружба з Росією - природне продовження історичних процесів. Цього вимагає історія, цього вимагає історична пам`ять, цього вимагають люди, переплетення людських доль, цього вимагає віра, цього вимагає економічний прагматизм, цього вимагають політичні підходи», - сказав він.

В.ЛИТВИН упевнений, що потужна Україна – це плюс для Росії, рівно як і потужна Росія є плюсом для України.

«А для цього ми повинні взаємодіяти, доповнюючи один одного для того, щоб реалізувати той багатющий потенціал, який мають і Україна, і Росія», - сказав В.ЛИТВИН.