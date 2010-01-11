У Держдумі РФ визначилися, де спостерігатимуть за виборами в Україні
13:53, 11 січня 2010Політика
2230 0
Влада РФ профінансує поїздку
|Олександр БАБАКОВ
За його словами, до складу делегації увійшли дев`ять чоловік - представники всіх думських фракцій.
Влада РФ профінансує поїздку спостерігачів на вибори в Україні.
О.БАБАКОВ сказав, що парламентарії перебуватимуть в Україні з 15 по 19 січня. Як спостерігачі вони будуть присутні на виборчих дільницях у Києві і Київській області, в Донецьку, Одесі та Сімферополі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter