Політолог думає, що Ющенко й Янукович дратують українців, а Тимошенко - ні

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що у Президента України Віктора ЮЩЕНКА як кандидата в Президенти немає приводу і електоральних перспектив для розгорнутої ним інформаційної війни з прем`єр-міністром і кандидатом у Президенти Юлією ТИМОШЕНКО.

Про це говориться в коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО, переданому агентству УНІАН.

«Більшість кандидатів у Президенти роблять ставку на деструктивне протистояння з прем`єр-міністром ТИМОШЕНКО. Особливо в цьому досяг успіху Президент ЮЩЕНКО, чию активність неможливо раціонально пояснити з погляду електоральних перспектив, оскільки жорстка риторика ЮЩЕНКА стосовно ТИМОШЕНКО не сприяє мобілізації та примноженню його електорату», - вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

Водночас, на його думку, «стримана стратегія комунікації ТИМОШЕНКО на адресу Президента, навпаки, орієнтована на підбирання його виборців у другому турі».

О.ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що у команди Президента В.ЮЩЕНКА немає чіткої стратегії передвиборчої кампанії, орієнтованої на перемогу. «У діях Президента все менше спостерігається стратегічних схем і розробок і все більше простежується емоцій. Головна мета нинішньої політичної активності ЮЩЕНКА - навіть не консолідація свого електорату перед парламентськими виборами, а, перш за все, підрив позицій ТИМОШЕНКО, провокація її на жорстку відповідь і недопущення перетікання лояльного виборця в другому турі», - переконаний О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

При цьому експерт вважає, що така концепція «нападу» на кандидата Ю.ТИМОШЕНКО з боку діючого Президента, а також лідера Партії регіонів і кандидата в Президенти Віктора ЯНУКОВИЧА емоційно зіпсували виборцям атмосферу Новорічних свят. Зокрема, за словами О.ГОЛОБУЦЬКОГО, безперервні ролики політичної реклами, де В.ЮЩЕНКО і В.ЯНУКОВИЧ навперебій критикують Ю.ТИМОШЕНКО, стали значним чинником роздратування.

При цьому, наголосив політолог, передвиборча риторика самої Ю.ТИМОШЕНКО, заснована на конструктиві, більш зрозуміла і прийнятна для виборця, особливо враховуючи святкову атмосферу, коли людям хочеться сподіватися на краще, а не розбиратися в чужих прорахунках і помилках. «До того ж, конформістська стратегія комунікації ТИМОШЕНКО чітко орієнтована на підбирання виборців у другому турі», - додав він.