БЮТ: на Донеччині кожен десятий записався голосувати вдома

За оперативними даними передвиборчого штабу кандидата у президенти Юлії ТИМОШЕНКО, отриманих з усіх виборчих округів, в Донецькій області майже кожний десятий виборець вже подав заяву про намір голосувати вдома.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ, зазначивши, що принаймні у восьми з 22 виборчих округів Донеччини кількість заяв виборців, які хочуть проголосувати за межами виборчих дільниць, перевищує 10%, а в чотирьох виборчих округах області вона більша, ніж 11%.

“Така картина контрастує з ситуацією в інших областях. В переважній більшості виборчих округів України кількість бажаючих голосувати на дому не перевищує 0,5-1% виборців”, - зазначили у прес-службі.

На їхнє переконання, “це зайвий раз доводить, що Партія регіонів, по-перше, розглядає невмотивоване голосування на дому в якості головного інструмента фальсифікації виборів. А, по-друге, таке відверте планування фальсифікації демонструє невпевненість Партії регіонів в чесній перемозі її кандидата”.

Як нагадують в БЮТ, на виборах 2004 року команда Віктора ЯНУКОВИЧА використовувала голосування вдома як головний інструмент фальсифікацій виборів.

“Прикро, але слід зазначити, що цього разу плани Партії регіонів та Віктора ЯНУКОВИЧА підтримує і Віктор ЮЩЕНКО, про що свідчать його заяви на сьогоднішній прес-конференції, де він критично та вкрай роздратовано оцінював зусилля Блоку Юлії Тимошенко щодо прикриття цього каналу фальсифікацій”, - наголошує прес-служба БЮТ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 січня, на прес-конференції Президент України В.ЮЩЕНКО закликав парламент ухвалити на позачерговому засіданні 13 січня в цілому зміни до закону про вибори Президента у запропонованій ним редакції.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що йому відомо про певні розробки, які ведуться однією з політичних сил, щоб «завалити суди на другий день після 17 січня відповідними позовами щодо порушення процедури формування списків і голосування на дому». Кажучи про наполягання БЮТ ухвалити зміни до закону про президентські вибори, відповідно до яких заборонити голосування виборців вдома без документальних підстав, В.ЮЩЕНКО нагадав, що раніше нинішню редакцію цих положень ініціювала саме політична сила, яку очолює Ю.ТИМОШЕНКО.