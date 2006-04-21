Керівництво Київської облради сформовано під БЮТ і ТМ ”Бондарёв”

На першій сесії Київської обласної ради обрано нове керівництво ради.

Як передає кореспондент УНІАН, на пропозицію новобраного голови ради Володимира МАЙБОЖЕНКА (фракція БЮТ) замість однієї посади заступника голови ради введено посади першого заступника голови і двох заступників голови.

Таємним голосуванням депутати обрали першим заступником голови Київської обласної ради Костянтина БОНДАРЬОВА (фракція СПУ), заступниками - Ларису ПІОТРОВИЧ та Сергія ДОРОТИЧА (обидва – БЮТ).

К.БОНДАРЄВ, відповідаючи на запитання одного з депутатів перед голосуванням, зазначив, що не притягався до кримінальної відповідальності і не має судимостей. „Свого часу я активно займався бізнесом, у політику прийшов уже небідною людиною, - сказав він. – Були якісь кримінальні справи, за якими мене опитували, але я ніколи не був засуджений”.

В останні дні ряд ЗМІ писали про те, що 33-річний підприємець К.БОНДАРЄВ, чий бізнес, зокрема, пов`язаний з випуском горілки під торговою маркою “Бондарёв”, був двічі засуджений за підробку документів – у 1993 та 1996 роках. Також писалось про те, що проти посадових осіб банку “Велес” (К.БОНДАРЄВ став депутатом як голова спостережної ради банку – УНІАН) податковою міліцією Києва порушено кримінальну справу за розтрату майна, яку потім було передано до Державної податкової адміністрації України.

На сесії присутні депутати Верховної Ради України від Блоку Юлії Тимошенко Богдан ГУБСЬКИЙ та Сергій ОСИКА.