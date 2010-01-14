Янукович каже, що країні не дає нормально жити одна людина

Кандидат на пост Президента України, Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що очолювана ним Партія регіонів не допустить зриву виборів глави держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Харкові, де перебуває з робочою поїздкою.

Відповідаючи на запитання про заяви його політичних опонентів про можливість зриву виборів Президента, В.ЯНУКОВИЧ наголосив: «Ніяких таких сценаріїв ми не допустимо. Якщо хтось ці мрії носить у собі – ми їх розчаруємо».

За словами В.ЯНУКОВИЧА, сьогодні найбільше про можливість фальсифікацій і зриву виборів говорить прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

«Це єдина людина, яка вже 5 років не дає країні нормально жити, у тому числі й напередодні виборів, вигадуючи сьогодні різноманітні технології, відомі і невідомі у жодних енциклопедіях світу», - зазначив кандидат у президенти.

На його переконання, паніка, яка сьогодні спостерігається серед представників влади, є невипадковою, адже більше 80% українців не довіряють цій владі.