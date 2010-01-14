Литвин думає, що КС нічого заперечити проти відміни недоторканності

Кандидат у президенти, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН переконаний, що Конституційний Суд України поверне до парламенту «без зауважень» законопроект, який передбачає скасування недоторканності Президента, народних депутатів та суддів, і він буде ухвалений ВР.

Про це В.ЛИТВИН сказав в ефірі телеканалу “1+1”.

Він наголосив на необхідності скасування недоторканності вищих посадовців. За словами голови ВР, «за нинішніх умов це потрібно, щоб, бодай, на прийнятному рівні відновити довіру до влади», скасувавши депутатську недоторканність.

«Інакше довіри жодної, абсолютно жодної не буде»,- додав В.ЛИТВИН.