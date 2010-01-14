Прокурор вимагає викинути зі списків виборців київських "їжаків та зайців"

Прокурор вимагає скасувати рішення про створення у смт Коцюбинське списків неіснуючих виборців.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Генеральної прокуратури України, прокуратурою Київської області проведено перевірку за повідомленнями, опублікованими в ЗМІ, щодо порушення виборчого процесу при утворенні виборчих дільниць у смт Коцюбинському.

За результатами перевірки встановлено, що рішенням виконавчого комітету Ірпінської міської ради „Про утворення виборчих дільниць по виборах Президента України 17 січня 2010 р.” запропоновано територіальній виборчій комісії округу № 96 утворити виборчі дільниці, до території яких включено, зокрема, низку будинків, начебто розташованих у провулку Шкільному, на вулицях Озерній, Ірпінській, Святошинській, Райдужній, Молодіжній, Травневій, Зеленій, Кооперативній, Садовій, Мальовничій, Дорожній, Сонячній та Квітковій.

Як з’ясувалося у ході перевірки, вказане рішення прийнято всупереч вимог ст. 20, 31 Закону України „Про вибори Президента України” та ст. 8 Закону України „Про Державний реєстр виборців”, оскільки на території перелічених вулиць житлові та інші будівлі відсутні, громадяни не зареєстровані та не проживають, будівлі на перелічених вулицях в КП КОР „Ірпінське бюро технічної інвентаризації” не зареєстровані.

У зв’язку з цим прокурором м. Ірпінь 13 січня цього року на рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради „Про утворення виборчих дільниць по виборах Президента України 17 січня 2010 р.” винесено протест з вимогою його скасування в частині включення перелічених вулиць до виборчих дільниць.

Крім того, встановлено, що постановою окружної виборчої комісії територіального виборчого округу № 96 вирішено утворити чотири додаткові виборчі дільниці.

Оскільки вказана постанова суперечить вимогам ст. 20, 31 Закону України „Про вибори Президента України” та ст. 8 Закону України „Про Державний реєстр виборців” із зазначених вище підстав, прокурором області принесено протест до Центральної виборчої комісії про скасування незаконної постанови.

Вказані протести на даний час перебувають на розгляді.