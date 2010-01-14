Янукович, якщо стане Президентом, оголосить 2010-й роком ветеранів
18:59, 14 січня 2010Політика
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"Організаційно ми вже визначилися"
Лідер Партії регіонів, кандидат у президенти України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що в разі обрання на посаду глави держави він оголосить 2010 рік роком ветеранів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це політик заявив сьогодні журналістам у Харкові, де перебуває з робочою поїздкою.
«Організаційно ми вже визначилися. Буде створена робоча група, яка підготує відповідні заходи до 65-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.
Він підкреслив, що найбільша увага у 2010 році ним буде приділена підвищенню рівня соціального захисту учасників бойових дій, ветеранів Великої Вітчизняної війни і дітей війни.
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