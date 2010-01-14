У Сумах близько 2 тис. людей очікують на приїзд Тимошенко

У Сумах близько 2 тис. прихильників та опонентів кандидата на пост Президента, прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО очікують на її приїзд.

Як передає кореспондент УНІАН, опоненти прем’єр-міністра України почали збиратися ще о 17-й годині біля приміщення інформагентства «Схід.net», де вона має провести прес-конференцію.

Вони тримають у руках гасла «Сумщина без БЮТ!», «Вона працює, «Хімпром» вмирає», «Припини грабувати народ!», «Зроби вибір! Захисти своє майбутнє без Тимошенко» та інші.

В той же час після 18-ї години до цього місця почали сходитися прихильники Ю.ТИМОШЕНКО. Вони тримають прапори БЮТ, ВО «Батьківщина» та національні прапори України.

Крім того, в руках прихильників прем’єр-міністра гасла «Вона переможе!», «ВірЮ в нашу перемогу!» тощо.

Працівники міліції зробили широкий коридор для проходу Ю.ТИМОШЕНКО, яка з хвилини на хвилину має прибути сюди після запису свого виступу на Сумській обласній державній телерадіокомпанії.

Наразі опоненти Ю.ТИМОШЕНКО скандують «Юлю геть», «Ганьба», «Янукович».

В той же час прихильники прем’єра вигукують «Юля – наш Президент».

Опоненти прем’єра не мають ніякої партійної символіки і відкрито не заявляють про те, яку політичну силу вони представляють.

Представники обласного штабу Партії регіонів на запитання УНІАН, чи причетні вони до організації цього пікету, відповіли негативно.

Ю.ТИМОШЕНКО після прес-конференції відвідає концерт учасників всеукраїнського туру «З Україною в серці!».

В ці хвилини на площі Незалежності в Сумах розпочинають виступати відомі українські артисти Наталя МОГИЛЕВСЬКА, Олександр ПОНОМАРЬОВ, гурти «Тік» та «XS».