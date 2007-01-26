Яценюк поїхав до Давосу як... ”гість Пінчука”

Віктор Янукович прибув до Давосу в другий день проведення Усесвітнього економічного форуму. Заявлено було, що прем`єр візьме участь лише в одній з секцій форуму – "Енергетика-2007", пише “Комерсант–Україна”. Але цей, здавалося б, ненасичений графік з лишком компенсується неофіційною програмою – глава уряду запланував провести в Швейцарії півтора десятка двосторонніх зустрічей із зарубіжними політиками і бізнесменами. Серед учасників Давоського форуму крім прем`єр-міністра і членів уряду значаться і бізнесмени – Віктор Пінчук, Рінат Ахметов і Сергій Тарута.

Приїхав до Давосу також перший заступник розділу секретаріату президента (СП) Арсеній Яценюк, але його прізвища в списку учасників з українського боку немає. Як пояснили журналістам представники посольства України в Швейцарії, причина цього – неофіційний статус пана Яценюка на саміті. Він був запрошений до Давосу не як учасник, а як "гість Віктора Пінчука".