Працівники ”Інтеру” о 3-ій ночі вручили петицію керівництву

Працівники телеканалу "Інтер" станом на 11 годину зібралися на сьомому поверсі компанії з очікуванням на офіційну заяву керівництва з приводу конфлікту із зниженням зарплат.

За словами джерел на каналі, о 3 годині ночі представнику керівництва було вручено петицію працівників інформаційно-аналітичної, технічної, музичної та прес-служби, ухвалену під час зборів увечері четверга.

Учасники протесту не знають остаточно чи підписано наказ про скорочення зарплат, чи ні. Наразі такий документ не вивішено на дошці оголошень.

За словами джерела, працівники каналу "налаштовані йти до кінця", але без зриву виробничого процесу.

Зранку п`ятниці програми в ефір "Інтеру" виходять без перебою.

За словами джерела, 26 січня голові правління Сергію Созановському виповнюється 40 років.

Українська правда